Si certains pensent qu’Ostende sera un oiseau pour le chat, Mergim Vojvoda n’en fait pas partie.

À son époque mouscronnoise, le back droit a vécu la situation à laquelle les Ostendais sont confrontés : la lutte pour le maintien. "Il ne faudra pas les prendre à la légère. Ce n’est jamais facile d’affronter des équipes qui jouent leur survie", assure le Kosovar. "Leur situation, je l’ai connue avec Mouscron. Je sais qu’en tant qu’avant-derniers, ils seront morts de faim et voudront s’arracher et se montrer pour prendre quelque chose car ils n’auront presque plus rien à perdre."

Repassé l’été dernier au Standard, le numéro 27 n’est plus concerné par cette lutte en bas du classement. Lui veut continuer à progresser. "Devant nos supporters, on veut poursuivre sur la bonne dynamique de Malines, tout en cherchant à s’améliorer." Collectivement et individuellement.

"On prend trop de buts et on doit trouver une solution. Quant à mon apport offensif, j’analyse mes centres après les matchs pour les rendre meilleurs. C’est vrai que certains n’ont pas abouti mais d’autres auraient pu se transformer en assists", développe l’auteur de quatre passes décisives, toutes compétitions confondues, cette saison. Qui ne compte pas en rester là.