Après le Club Bruges, voilà le Standard. Dimanche dernier, la direction brugeoise avait envoyé un courriel aux différents clubs de Pro League pour faire part de sa proposition d’une D1A à 18 clubs et sans playoffs. Une manière de mettre la pression sur le groupe de travail "de formuler les réponses aux problèmes sportifs et financiers résultant de l’arrêt anticipé des compétitions". Et une manière de faire passer (en force) une idée que le Club défend depuis longtemps.

Ce lundi, c’est le Standard Bruno Venanzi qui s’est fendu d’un e-mail collectif en guise de réponse à celui de Bruges. Et qui ne va pas du tout dans le même sens. "Concernant le possible vote visant à considérer le classement après 29 journées comme définitif, il convient avant tout de rester cohérent. Si tel devait être le cas, les conséquences sportives doivent inévitablement être appliquées de manière uniforme, tant concernant la relégation que l’obtention du titre", écrit le président rouche, en prenant l’exemple des Pays-Bas (aucun champion n’a été désigné, aucune équipe n’est descendue). Celui de la France (un champion, des relégués) peut aussi être cité.

En clair, pas question, pour le Standard, de faire les choses à moitié et de donner le trophée de champion au Club Bruges si Waasland-Beveren ne descend pas. Le club liégeois se positionne aussi en faveur de la tenue de la finale de la Croky Cup… et de la finale pour la promotion en D1B. Et donc, par effet domino, pour le maintien de la formule actuelle d’une D1A à 16 clubs avec playoffs, qui a été votée, rappelons-le, il y a un an.

Cette sortie liégeoise à quelques jours de l’AG de vendredi n’est pas anodine. Elle s’inscrit non seulement dans une démarche d’équité sportive mais aussi financière. Un changement de formule de championnat (voir pages 2-3) pourrait en effet avoir un impact sur Eleven, qui a acquis les droits TV des cinq prochaines saisons pour 105 millions. L’abandon des playoffs pourrait pousser Eleven à diminuer son offre… ou carrément à la retirer. Ce qui serait une catastrophe pour les clubs, qui n’ont vraiment pas besoin de ça en cette période de crise sanitaire.

Plus les jours passent, plus le compromis semble se situer entre la proposition du Club Bruges et celle du Standard : une D1A à 18 avec playoffs.