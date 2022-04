Le 19 avril, 777 Partners devenait officiellement l’actionnaire majoritaire du Standard. Depuis, Luka Elsner et son adjoint, Serge Costa, ont été remerciés et Pierre Locht a été nommé CEO ad intérim. Pour le reste, c’est encore très flou. Comment le club est-il géré et quelles sont les avancées dans les différents dossiers comme la recherche d’un directeur financier, d’un directeur sportif ou encore du nouveau coach ? Éléments de réponse.



(...)