Petit quizz. Quelle est la particularité du but inscrit par Michel-Ange Balikwisha dimanche contre Malines ? Réponse : il est le premier inscrit de plein jeu par le Standard en championnat depuis le 4 octobre à Charleroi.

Entre-temps, il s’est écoulé 627 minutes (près de 10 heures et demie !) durant lesquelles les Rouches avaient uniquement marqué grâce à des phases arrêtées. Un penalty de Nicolas Gavory contre le Club Bruges, un but de Noë Dussenne sur corner contre Ostende, une réalisation de Lestienne sur un corner de Gavory dévié par Laifis à l’Antwerp, un retourné de Bope Bokadi sur un coup franc de Collins Fai, but de… Arnaud Bodart contre Eupen, consécutif à un coup franc de Gavory et l’ouverture du score de Laifis, de la tête, sur un coup de coin du latéral français.

Mettre fin à la disette de plein jeu est donc un petit événement pour les Rouches, deuxième équipe de Pro League qui marque le plus sur phases arrêtées (42,1 % de ses buts). Un constat chiffré dont est conscient Philippe Montanier, comme le prouve son analyse après le partage contre Malines (2-2). "Les occasions, on se les crée, à l’image de cette tête de Balikwisha repoussée sur la ligne et de cette occasion de Felipe Avenatti en fin de match. Mais on peut encore faire plus et il est clair qu’on doit encore progresser en termes d’efficacité."