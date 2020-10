Sclessin peut de nouveau accueillir 7500 supporters depuis un mois. Pour autant, tous les tickets n'avaient pas trouvé preneur pour les matches face à Zulte Waregem et Courtrai. Mais contre Bruges, le match sera bel et bien "sold out" puisque les 7500 places ont déjà trouvé preneur à quelques jours de ce choc qui permettra peut-être, ce samedi, à l'une des deux équipes de prendre provisoirement la tête du championnat à Charleroi. Les Zèbres se déplaceront à Genk dimanche.