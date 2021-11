Une victoire contre Charleroi et voilà que le Standard Fémina termine le premier tour de Super League en beauté, avec une quatrième place au général. Certes le chemin est encore long mais celui parcouru est plutôt remarquable avec une équipe qui a connu beaucoup de changements à l’entre-saison. Ce n’est d’ailleurs pas le coach Stéphane Guidi qui dira le contraire. "Le bilan est très positif lorsque l’on voit d’où on vient. Il a fallu combiner avec les départs et l’intégration de jeunes", souligne-t-il.