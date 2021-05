Face à La Gantoise, les Rouches jouent la suite de leur saison. Une défaite face aux Buffalos, la troisième consécutive après la finale de Coupe et la défaite à Ostende, signifierait quasiment la fin des ambitions européennes du club liégeois. Et la suite de ces playoffs 2 s'annoncerait bien longue.

Par rapport à la rencontre de la semaine dernière, Mbaye Leye devrait effectuer de nombreux changements : Muleka et Siquet blessés au genou, le coach liégeois devrait titulariser le jeune Delferrière et relancer Balikwisha. Carcela est suspendu tandis qu'Amallah et Bastien pourraient faire les frais de leur non-match à Ostende, au profit du jeune Alexandro Clut (18 ans)

De leur côté, les Gantois n'ont pas commencé leurs playoffs de la meilleure manière non plus en concédant le partage à domicile face à Malines (2-2). Face aux Rouches, Hein Vanhaezebrouck devrait s'appuyer sur le duo Yaremchuk-Tissoudali pour condamner les derniers espoirs du Standard de se qualifier pour l'Europe.

Suivez la rencontre en direct commenté à 18h30