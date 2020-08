Après sa victoire à Waasland-Beveren lundi, le Standard reçoit Genk ce dimanche à Sclessin à 13H30.

Obbi Oulare fait son retour dans le groupe et prendra place sur le banc tout comme Mehdi Carcela. Zinho Vanheusden purge son 3e et dernier match de suspension tandis que Bastien est blessé. Boljevic et Cimirot sont, eux, bien titulaires.



Du côté de Genk, Wolf a décidé d'aligner Onuachu et Dessers dans son 11 de base.





Les compos:



Bodart, Fai, Vojvoda, Laifis, Gavory, Cimirot, Raskin, Amallah, Boljevic, Lestienne, Avenatti



Vukovic, Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen, Munoz, Kouassi, Ito, Bongonda, Onuachu, Dessers





Suivez notre direct commenté :