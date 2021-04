28

Comme le nombre de tirs pendant la rencontre. On dit souvent qu'une finale est fermée mais Mbaye Leye avait prévenu. "Il y aura deux équipes prêtes à faire le jeu et donc à se créer des occasions. La clé du match sera l'efficacité". Avec 19 tentatives contre 9 pour les Rouches, les Genkois ont été plus dangereux. Ils ont également cadré davantage. (6 contre 4).

Comme le nombre de rencontres d'affilée où Muleka a trouvé le chemin du filet adverse. Avant la finale, le Congolais a marqué en championnat à Genk, contre Gand, à Eupen et au Beerschot. Cette année, la Coupe lui a également réussi. Il a scoré à Seraing et contre le Club Bruges.