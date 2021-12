Titulaire lors des deux premiers tours suite à l’absence d’Arnaud Bodart, Laurent Henkinet aura encore l’occasion de se mettre en évidence ce mercredi soir à Gand puisque Luka Elsner lui a accordé sa confiance. "Il n’y a rien d’arrêté pour le reste de la compétition, mais le coach m’a dit qu’il comptait me titulariser pour ce match. Je ne me mets aucune pression supplémentaire sur les épaules car je me prépare toujours à débuter les rencontres."

(...)