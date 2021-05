La culture de la gagne différencie le sportif de haut niveau du champion. Au Standard, il y a beaucoup de footballeurs professionnels mais peu de champions. Très peu même. Un écart de mentalité et c’est le grand écart.

On l’a déjà dit, répété, écrit mais la mentalité, c’est la base. Et pourtant, l’abîme ne semble pas connaître de limites pour certains. Il y a désormais deux catégories chez les Rouches : ceux sur lesquels Mbaye Leye comptera lors du prochain exercice et ceux qui vont pouvoir se trouver un nouveau blason à défendre. La lumière au bout du tunnel ou la sortie. Peu importe le statut.