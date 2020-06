Ce mercredi 10 juin, à deux jours du début des tests physiques d’avant saison et tandis que les entraînements sur terrain reprendront lundi prochain, le Standard doit logiquement annoncer le nom du successeur de Michel Preud’homme.

"J’ai analysé plusieurs profils de coach et j’ai même discuté avec certains pour préparer l’avenir", assurait Michel Preud’homme dans la deuxième partie de la vidéo durant laquelle il annonçait renoncer à une troisième année en tant que T1 des Rouches.

Michel Preud’homme a bien participé activement à la recherche de son successeur dont l’identité devrait finalement être dévoilée par le club ce mercredi par le biais d’un communiqué.

Ce choix, il a été arrêté il y a de cela plusieurs jours, voire semaines, au moment de l’enregistrement de la capsule vidéo de Michel Preud’homme. La direction liégeoise aura réussi son coup en travaillant dans la plus grande discrétion et en veillant à ce que le profil du nouveau patron sportif des Rouches colle parfaitement avec la philosophie inculquée depuis le retour de MPH à Sclessin. Ce coach jouit d’une certaine expérience, est capable de supporter la pression inhérente au poste de T1 du Standard et surtout, il sera enclin à faire de la place dans son effectif aux jeunes de l’Académie (pour rappel, Tapsoba, Ntelo, Pavlovic et Michel-Ange Balikwisha seront promus chez les pros pour la préparation estivale).