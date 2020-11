Les Liégeois ont remporté leurs trois premiers points européens au terme d’un match plein.

On ne va pas vous mentir : le Standard ne se qualifiera pas pour les seizièmes de finale de l’Europa League. Mais mathématiquement, il est toujours en course. Et il tient surtout sa première victoire en phase de groupe. Arrachée à la dernière seconde de jeu grâce à un coup de tête de Kostas Laifis sur un centre de Laurent Jans. Une victoire durant laquelle les Rouches ont montré leur plus beau visage depuis longtemps. Lors d’un match riche en enseignements dont voici le fil.

(...)