Cinq ans, cinq mois et un jour. Tel est le laps de temps qui sépare le premier but de la carrière professionnelle d’Obbi Oulare (c’était contre Courtrai pour sa première titularisation le 21 septembre 2014) et son chef-d’œuvre de samedi dernier face à l’Antwerp. Entre ces deux faits marquants de sa carrière, 1 980 jours se sont écoulés, au cours desquels Obbi a enchaîné les blessures.

(...)