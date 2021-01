Peu prompt à s’enflammer, Mbaye Leye calmait les ardeurs, dimanche dernier, à l’issue d’un 12 sur 12 plus que révélateur pour ses Rouches. "On est dans le top 4 mais cela ne veut rien dire. Tout peut aller vite. On n’est pas du tout guéris et on a encore des lacunes."

"Coach Mbaye" le sait : son Standard a encore du pain sur la planche mais le T1 aura tout de même savouré ce retour au premier plan de son club. Car, au soir du 26 décembre et suite à la défaite 1-2 face à la lanterne rouge trudonnaire, qui aurait misé un euro sur le Standard qui pointait alors à la 11e place avec sept unités de retard sur le top 4 ?

Transfigurés, les Standardmen ont inversé la tendance et comblé l’écart. De nouveau installés dans le top 4, ils ont une nouvelle mission : y rester ! Coup d’œil, en chiffres, sur la résurrection des Liégeois.