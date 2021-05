Ceux qui ont l’habitude de le faire en voiture ne diront pas le contraire : le chemin entre Ostende et Liège est long. Il dure un peu plus de deux heures. Mais samedi soir, la durée du trajet a dû s’apparenter à une éternité pour les joueurs et le staff du Standard. On aurait aimé être une petite souris dans le car et assister à la scène. L’ambiance devait certainement être aussi morose qu’un match à domicile à Sclessin sans supporters.