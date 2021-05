Pour la deuxième fois de rang, Maxime Lestienne ne figurait pas dans le groupe liégeois, ce jeudi soir. "Un choix sportif", a expliqué Mbaye Leye en conférence de presse après la rencontre. "J’ai beaucoup de joueurs à disposition et les autres sont en bonne forme, comme l’atteste la montée au jeu de Tapsoba. Maxime réagit positivement et travaille dur pour revenir. Nicolas Gavory avait connu cela et il est bien revenu en bossant à fond. Nous sommes dans une phase de reconstruction et tout passe d’abord par l’entraînement dans notre façon de faire. Après, nous faisons des choix par rapport aux joueurs qui vont nous apporter quelque chose le jour du match."

On le comprend à travers ces mots : la porte à un retour dans le groupe n’est donc pas fermée pour Maxime Lestienne, qui pourrait encore avoir un rôle à jouer lors des trois derniers matchs de Pro League. D’autant que les solutions offensives sont limitées sans lui. Jeudi, après le changement tactique qui a vu Tapsoba remplacer Hugo Siquet à la 33e minute, Mbaye Leye n’avait plus aucune cartouche offensive sur le banc.

Mehdi Carcela n’est plus écarté

Et Mehdi Carcela ? Si sa situation est un peu différente puisque sa mise à l’écart n’était pas sportive, il a désormais réintégré l’entraînement collectif. Pour lui non plus, la porte n’est pas fermée et la possibilité de le revoir jouer cette saison existe également.