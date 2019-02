Suivez la rencontre en direct commenté à 20h30.

Alors que le Standard reste sur une défaite à Genk (0-2) vendredi dernier et doit tenter de conforter sa place dans le top 6, il devra se méfier d'une équipe de Lokeren que l'on croyait condamné en bas de tableau mais qui vient de reprendre un petit espoir en battant l'Antwerp à domicile.

Du côté des Rouches, Djenepo se plaint du dos et ne fait pas partie de la sélection. Orlando Sa non plus. "Je suis surpris que sa blessure dure aussi longtemps", n’a pas caché Preud’homme, qui va aligner le même onze que face à Anderlecht il y a quinze jours.

A Lokeren, Glen De Boeck aligne la même équipe que celle qui a battu les Anversois la semaine dernière.

Après 17 minutes de jeu, Marin a ouvert le score en dribblant subtilement Verhulst pour marquer, du pied gauche, dans le but vide.

Quinze minutes plus tard, c'est Maxime Lestienne, bien servi par Mpoku, qui a trompé Verhulst. L'ailier a placé une frappe magistrale dans le filet latéral opposé.

Les compos:

Standard: Ochoa, Fai, Bokadi, Vanheusden, Laifis, Marin, Cimirot, Mpoku, Carcela, Lestienne, Emond.

Banc: Gillet, Goreux, Cavanda, Kosanovic, Miangue, J. Carcela, Bastien, Halilovic, Balikwisha.

Lokeren: Verhulst, Tirpan, Filipovic, Deschacht, Ben-Harush, Overmeire, Skulason, Cevallos, Hupperts, Terki, Musona.