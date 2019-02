Ce mercredi, Orlando Sa (mollet) et Moussa Djenepo (dos) n’avaient pas décollé de l’infirmerie.

Les deux joueurs sont d’ores et déjà forfaits pour vendredi au même titre que Pocognoli et Oulare.

Christophe Lonnoy prend congé du club

C’est un coup dur pour le Standard qui vient de perdre un de ses recruteurs les plus performants en la personne de Christophe Lonnoy. Après 17 années passées en tant que formateur et 7 comme scout, le Liégeois quittera, ce jeudi, le club pour rejoindre la société Let’s PLay créée par l’ancien directeur général du Standard Bob Claes, en collaboration avec Peter Smeets et Wouter Vandenhaute. Le Standard doit, notamment, à Christophe Lonnoy les arrivées, gratuites, d’Adrien Trebel et Anthony Knockaert ou encore celles de Christian Luyindama et Moussa Djenepo.