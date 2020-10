Même si le contexte est particulier, Philippe Montanier se veut confiant. Voici pourquoi.

Le coronavirus s’est invité à Sclessin. Pour la première fois de la saison, des joueurs liégeois ont été testés positifs (voir ci-dessous) à la veille de la rencontre d’Europa League face aux Rangers.

Un contexte un peu particulier qui ne semble pas déconcentrer Philippe Montanier. "Arrêtez de me demander de quoi j’ai peur : je n’ai peur de rien", avait déjà prévenu le T1 liégeois à plusieurs reprises depuis son arrivée lorsqu’on lui demandait s’il avait des craintes. Et visiblement, même le Covid-19 ne semble pas l’émouvoir plus que ça.