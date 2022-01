Standard-Malines en chiffres: moins de possession, plus d’actions Standard La Rédaction © Belga

Le Standard a laissé la possession du ballon à Malines, mais il a été plus dangereux. Dragus et Dönnum ont retrouvé le sens du dribble.



2,31 Les chiffres sont cruels et rappellent que les Rouches ont eu les choses largement en mains. Ils ont fini la rencontre avec 2,31 buts attendus, contre 0,65 pour Malines. Ils ont tiré, et cadré, deux fois plus au but que les Malinois, par ailleurs (15-8, dont 8-4 de tirs cadrés).



(...)