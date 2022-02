Auteur de sa moins bonne prestation depuis son arrivée, Mathieu Cafaro avait du mal à trouver les mots après la défaite à la Cegeka Arena. "Je suis très déçu car c’était le moment de voir plus haut et on n’a pas réussi, regrettait l’ailier français. La fin de saison va être compliquée. Maintenant, on n’a plus le choix : il faut tout gagner."

C’est-à-dire huit matchs (si la rencontre face au Beerschot est rejouée, ce qui n’est pas encore garanti). Le hic, c’est que cette équipe n’est pas encore parvenue à enchaîner plus de deux victoires cette saison. "Mais il va falloir trouver les armes pour le faire. On doit se remettre la tête à l’endroit pour aller à Ostende. Il faut gagner. Dans le foot, tout est possible. Peut-être que cette situation va nous permettre de jouer avec un peu moins de pression."

Car ce dimanche, le Standard est passé à côté de son sujet. "On a trop subi. On n’a pas géré les bons moments. On a encaissé dans un temps fort puis on commet une erreur dès le début de la deuxième mi-temps alors qu’on commençait à bien revenir dans le match. Mais on n’en veut pas à Moussa (Sissako). Une erreur, cela peut arriver à tout le monde. On va le soutenir."

Avec l’objectif de conserver le zéro lors des prochains matchs, ce qui n’a été le cas qu’une seule fois depuis la reprise au début du mois de janvier. "On encaisse toujours à de mauvais moments, regrette Cafaro. Pour gagner, il faut parvenir à marquer mais surtout à ne pas encaisser."

Mais le Standard n’arrive à faire aucun des deux.