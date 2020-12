Depuis la rencontre houleuse qui a eu lieu il y a dix jours entre les supporters rouches et Philippe Montanier, la relation entre les deux parties était devenue très compliquée. Et les banderoles accrochées aux grilles du stade avaient continué à mettre la pression sur l’équipe ces derniers jours.

Un groupe de fans était également venu brandir une banderole "Bougez vos couilles" dans un des virages du stade avant le match contre Saint-Trond.

Ce samedi soir, le limogeage du coach français a donc été bien accueilli par les fans, qui le souhaitaient dans leur grande majorité. "La décision qui a été prise est un soulagement", ne cache pas Nicolas Paulus, porte-parole de la Famille des Rouches. "La situation était devenue intenable avec ces deux défaites à domicile face à la lanterne rouge. Le coach n’était pas le seul responsable et on avait bien commencé la saison mais, depuis la blessure de Vanheusden, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Nos relations avec la direction restent bonnes. On se sent écoutés et nous espérons désormais voir débarquer un entraîneur qui prône un football offensif et qui amènera de la grinta."