Il y a deux décennies, il était l’une des plus grandes promesses du Standard, avec qui il a vécu les plus beaux moments de sa carrière. Vingt ans plus tard, Jonathan Walasiak, formateur au Sporting Charleroi, a retrouvé l’anonymat. Mais il a toujours la même passion.

Le Standard puis Mouscron en tant que joueur et désormais Charleroi, comme formateur. Même si l’exposition médiatique aura été decrescendo, Jonathan Walasiak est un des rares à pouvoir dire qu’il est passé par trois des plus grands clubs wallons.

Douze ans après son expérience professionnelle, celui qui est toujours surnommé Waly (38 ans) revient sur son parcours en toute sincérité.

Jonathan, il y a un peu plus de vingt ans, le 29 octobre 2000, vous disputiez vos premières minutes de jeu chez les professionnels. À tout juste 18 ans.

"Oui, c’était à l’Antwerp. Je venais de signer mon premier contrat. Je faisais partie de l’équipe U21 mais je m’entraînais de temps en temps avec les pros. J’avais déjà été repris à quelques reprises dans le groupe par Tomislav Ivic et, ce jour-là, c’est la première fois qu’il m’a fait entrer. Deux ou trois minutes en toute fin de match. On avait gagné 1-2 grâce à un doublé de Michaël Goossens."

Après cette première montée au jeu, vous avez dû attendre deux ans pour vraiment vous révéler.