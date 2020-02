Sur le flanc depuis le 29 août et sa rupture des ligaments croisés du genou, Noë Dussenne est plus que jamais proche d’un retour avec le groupe, six mois après l’accident survenu lors d’un entraînement.

“J’ai une visite de contrôle prévue chez le chirurgien le 27 janvier, avec IRM et échographie. Je saurai, à ce moment-là, si je peux aller plus vite et plus loin”, nous précisait le défenseur central lors du stage hivernal à Marbella.

Cette visite chez son chirurgien aura été positive pour l’ex-Mouscronnois qui bosse d’arrache-pied depuis des mois, avec les kinés et médecins du club qui ont réalisé un travail considérable afin que Dussenne puisse rejouer cette saison. Secrètement, le Standardman souhaitait revenir pour les playoffs. Dans les faits, ce souhait devrait être rencontré puisque Dussenne pourrait reprendre l’entraînement collectif dans le courant du mois de février. Le retour de Dussenne offrira une nouvelle solution à Michel Preud’homme qui, depuis l’annonce du départ en juin prochain de Dimitri Lavalée, ne dispose d’aucune solution immédiate.