Standard-OHL en chiffres: des Rouches plus offensifs Frédéric Bleus

Retour en statistiques sur le nul frustrant du Standard face à Louvain.



2,56. C’est un chiffre qui donne une indication de l’intensité offensive. Le Standard a fini la rencontre avec 2,56 buts attendus, le genre de données qu’on ne voyait plus ces dernières semaines…sauf en deuxième période à Malines (2,10), quand les Rouches étaient menés 3-0. Contre Louvain, ils ont frappé 18 fois au but, pour 6 essais cadrés. On n’avait plus vu autant de tentatives depuis…la défaite contre l’Antwerp (2,91 buts attendus, 20 tirs, dont 9 cadrés).



