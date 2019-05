Le Standard enchaîne les tuiles. Après la fin de saison prématurée de Zinho Vanheusden, qui se fera opérer ce mercredi du genou gauche et qui devra faire une croix sur l'Euro U21, c'est un autre joueur du club liégeois qui passe sur le billard en la personne d'Orlando Sa. On le savait, et Michel Preud'homme l'a confirmé, le Portugais, peu épargné par la poisse depuis son retour, ne jouera plus cette saison.





Blessé au tendon d'Achille, Orlando Sa a consulté des spécialistes au Portugal et se fera opérer là-bas la semaine prochaine comme le confirme le Standard de Liège dans un communiqué.













L'indisponibilité du joueur est évaluée à environ cinq mois.