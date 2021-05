2

Pour la deuxième fois de la saison en championnat, les Liégeois ont encaissé 3 buts à domicile dans une rencontre. La première fois, c'était lors du... Clasico le 28 février dernier.

5

Pour le dernier match de sa carrière, Gillet s'est retourné 3 fois mais le portier a réussi 5 arrêts. Un joli chiffre pour clôturer une belle et longue carrière qui aurait mérité plus qu'une défaite en guise d'adieu.

70

Comme le pourcentage de duels gagnés par le jeune Ngoy (14/20). Le défenseur a également réussi 10 interceptions, total le plus élevé de la rencontre. Une première encourageante !

28

Comme le pourcentage d'actions réussies par Tapsoba (19/69). Une prestation peu convaincante pour le Burkinabé qui n'a tenté qu'un tir.

100

Comme le pourcentage de dribbles réussis par Calut (2/2). Pas de déchets contrairement à ces centres (0/2, 0%).

0

Comme le nombre de but inscrit par Klauss durant ces playoffs. Le Brésilien a été en difficulté durant ces six parties. Face à Ostende, il n'a tenté aucun tir et n'a gagné que 39% de ses duels (13/33).