M.J. et K.S.

Perturbé par des douleurs à la hanche causées par l’intensité de la préparation estivale, Obbi Oulare a manqué le début de saison et n’a pas été repris par Philippe Montanier pour la réception du Cercle, ni pour le déplacement à Waasland-Beveren. Mais il devrait fêter sa première apparition dans le groupe ce dimanche pour la réception de Genk. "Obbi a fait une meilleure semaine et il retrouve petit à petit ses sensations après ses pépins physiques. On jugera ce samedi s’il peut être opérationnel", expliquait le coach français en conférence de presse.

Victime d’une déchirure aux ischios à Beveren, Samuel Bastien est sur le banc pour plusieurs semaines. "C’est toujours un moment difficile quand on perd un élément essentiel mais cela fait partie d’une saison. On a des joueurs qui peuvent évoluer dans le même registre que Samuel - la percussion - mais aussi d’une autre manière", expliquait Montanier en conférence de presse ce vendredi. Si le diagnostic officiel parle de six à huit semaines d’absence, les Rouches vont tout faire pour récupérer Bastien dès le 17 septembre, date du deuxième tour préliminaire de Ligue Europa. Le compte à rebours est lancé.