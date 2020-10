Standard : Oulare et Avenatti ont repris avec le groupe Standard K.S. Jackson Muleka n'est par contre pas encore remis de sa déchirure aux ischios. © Belga

Ce mercredi, Philippe Montanier déplorait toujours l’absence de Jackson Muleka qui s’était occasionné une petite déchirure aux ischios à Charleroi. Le Congolais pourrait encore reprendre l’entraînement collectif d’ici la fin de semaine.



Par contre, le T1 français a salué, mercredi, les retours de Felipe Avenatti et Obbi Oulare qui entreront donc en ligne de compte pour le choc de samedi (20h45) contre le Club Bruges. Les internationaux rentrent, eux, petit à petit à l’Académie. Après Fai en début de semaine, c’était au tour de Bodart et Vanheusden ce mercredi. Mais les deux Diablotins n’ont pas pris part à l’entraînement. Boljevic et Jans arriveront ce jeudi en fin de matinée tandis que Cimirot et Amallah sont attendus en fin de journée.