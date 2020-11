On caricature à peine mais apprendre que les joueurs ont atterri sans encombre sur le sol polonais est la meilleure nouvelle qui soit arrivée en provenance du Standard depuis le début de la semaine. Entre la rupture du ligament croisé du genou droit de Zinho Vanhesuden (opéré avec succès ce mercredi et qui sera absent six mois) et les six cas de Covid recensés dans l’effectif (Fai, Laifis, Sissako, Shamir, Pavlovic, Tapsoba), les derniers jours n’ont pas été de tout repos.