À quelques jours de la première rencontre de Ligue Europa entre le Standard et Guimaraes, on a fait les comptes à la billetterie du club liégeois.

Et pour le moment, on peut dire que la satisfaction est de mise puisque 11 000 personnes se sont déjà abonnées pour les trois matchs de la phase de groupe. L’an dernier, ils étaient 6 500 à avoir acheté ce mini-abonnement, l’évolution est donc significative vu les affiches proposées. Le Standard pourrait même faire encore mieux dans les jours à venir puisque les mini-abonnements sont encore en vente ce mardi et ce mercredi pour les non abonnés en championnat qui souhaitent assister aux trois rencontres d’Europa League. Jeudi soir, des tickets pour la rencontre face au Vitoria Guimaraes uniquement seront également en vente au guichet du stade de Sclessin. Et à partir de vendredi, la vente de tickets pour les matchs face à Francfort et Arsenal débutera.