Ces dernières heures, tous les regards sont tournés vers les bureaux de Sclessin d’où doit venir la bonne nouvelle dans les prochains jours. À la recherche du successeur de Philippe Montanier, le Standard n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Pas de fumée blanche en vue ce lundi en bord de Meuse où on espère tout de même boucler ce dossier dans les plus brefs délais.

(...)