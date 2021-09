Selim Amallah, avec deux buts et une passe décisive, est le Liégeois le plus décisif en ce début saison, à égalité avec Denis Dragus (deux passes décisives et un but). L’international marocain, qui avait manqué les deux premiers matchs de la saison, a surtout marqué des buts essentiels, pour gagner contre Ostende (1-0) et à Seraing (0-1).