"Le labo a confirmé que tout le monde était négatif mais ils étaient en train de contre-analyser des cas douteux. Un des deux est le coach et l’autre, Selim Amallah. On a décidé d’écarter le joueur qui s’est entraîné seul. Le coach, il s’est mis à l’écart du groupe pour donner la séance. Mickael Debève et Eric Deflandre ont dirigé la séance. Après l’entraînement, par sécurité, il a été écarté en attendant les résultats", a précisé Alexandre Grosjean. A l'heure d'écrire ces lignes, le Standard n'a pas encore reçu les résultats définitifs.