Mbaye Leye a récupéré ses internationaux au fur et à mesure en cette fin de semaine (voir par ailleurs). Au début de celle-ci, il avait retrouvé les joueurs restés en Belgique, et qui avaient bénéficié d’un break de quelques jours pendant la trêve internationale. Avec tout le monde la préparation pour le match à Seraing, de ce dimanche, pourra rentrer dans sa phase décisive dans les prochaines heures, et il y a du boulot.

Le souvenir de la gifle reçue à l’Union (4-0), il y a une dizaine de jours, est sans doute un peu passé, mais il doit rester quelques marques, et seul Niels Nkounkou est arrivé, entre-temps, lors de la dernière journée du mercato, pour découvrir un groupe qui devra vite se relever.

Les points de travail ne manqueront pas pour Mbaye Leye, qui a également profité de la trêve internationale pour parfaire son cursus dans le cadre de l’obtention de sa licence Pro League. Les choix qu’il posera dès ce dimanche pourraient en dire un peu plus sur ses intentions pour la suite.

1. Quel sera l’état d’esprit ?