La semaine dernière, nous vous révélions que le Standard avait contacté Will Still pour l’inviter à intégrer le staff des Rouches. À l’époque, il n’était pas encore question d’un licenciement de Mbaye Leye et le désormais ex-T2 de Reims s’était vu offrir la possibilité de revenir en bord de Meuse pour intégrer un staff qui allait finalement être dissous quelques jours plus tard.

C’est après avoir appris que le Sporting d’Anderlecht s’intéressait à ses services que le Standard, par l’entremise d’Alexandre Grosjean, a pris contact avec l’homme de 28 ans qui a été séduit par le projet. Il s’agit là d’un troisième passage pour Still à Sclessin. On se souvient qu’il avait accompagné Yannick Ferrera en 2015 en qualité d’adjoint et analyste vidéo.

On a tendance à l’oublier, mais Will Still a eu un second mandat, très court, pour l’ancien T1 du Lierse. C’était en 2017 lorsqu’il a intégré le staff de Ricardo Sa Pinto pour… deux jours. Alors en poste au Lierse, il avait décidé de quitter la chaussée du Lisp pour revenir à Sclessin, mais après 48 heures de travail avec le Portugais, Still a décelé des incompatibilités avec le T1 et a quitté le navire. "Je me suis vite rendu compte que ça ne fonctionnerait pas car je n’avais pas accès aux entraînements (ce qui était le cas sous Yannick Ferrera)", précisera-t-il plus tard.

Il nous revient enfin que le staff pourrait encore accueillir un second adjoint (T3), le nom de Damien Ovart actif à l’ACFF circule tout comme celui de Kevin Caprasse, coach des U18.