Deux semaines d’entraînement sont encore au programme, au Standard, mais c’est bien le dernier match amical qui était programmé, ce vendredi après-midi, à l’académie liégeoise.

Contre la deuxième équipe de Roda JC, les Rouches l’ont emporté sans trop forcer, mais en laissant filer deux buts, tout de même, au point de se faire reprendre (2-2), avant de plier l’affaire grâce notamment à un doublé du jeune Benfriha (16 ans).

L’intérêt de cette dernière rencontre de la saison, sans plusieurs joueurs - Henkinet, Bokadi, Dussenne, Laifis, Dewaele, Raskin, Dragus et Emond étaient soit blessés, soit laissés au repos ; Carcela, en fin de contrat, n’était pas présent - valait en partie pour la jeunesse alignée.

Si Will Still a fait commencer ce qui a ressemblé à une équipe-type, avec Van Damme en défense centrale, il a profité de la deuxième période pour faire tourner son effectif, et voir quelques jeunes à l’œuvre, donc.

Benfriha, un joueur au profil offensif qui vient de Malines, a laissé une impression correcte, avec ses deux buts et des déplacements intéressants, face à une équipe qui affichait une moyenne d’âge de 20 ans. La montée de Ryan Berberi (19 ans), qui a prolongé son contrat cette semaine, a aussi été une des bonnes nouvelles de l’après-midi. Le médian luxembourgeois a su insuffler une bonne dynamique, pour changer le rythme ou trouver des espaces.

Avant cela, Cafaro, d’un coup-franc soigné, puis Amallah, trop fort pour ce niveau, avaient ouvert le score, face à une formation hollandaise manifestement un ton en dessous. La deuxième période, son début en tout cas, a ressemblé à ce que le Standard est capable de faire quand il s’arrête de jouer, permettant à Gout d’alimenter le marquoir pour Roda.

Les Rouches ont finalement remis un peu d’ordre, pour l’emporter, et profiter du week-end libre qui s’ouvre. Will Still dispensera encore deux semaines complètes d’entraînement, en attendant les grandes manœuvres pour la constitution du noyau.

Standard : Bodart ; Pavlovic, Sissako, Van Damme (57eBerberi), Nkounkou (57eDodeigne) ; Cimirot (46e Mawete), Bastien ; Cafaro, Amallah (57e Da Silva), Ghalidi (46e Benfriha) ; Tapsoba (74e Ghalidi)

Les buts : 3e Cafaro (1-0), 14eAmallah (2-0), 57e Gout (2-1), 63e Gout (2-2), 71e Pavlovic (3-2), 73e Benfriha (4-2), 90e Benfriha (5-2).