Grande crise, grands effets. Le naufrage liégeois à Malines (3-1), troisième défaite de rang pour les Rouches, ne pouvait pas déboucher sur une autre issue : Mbaye Leye a été limogé ce lundi, après neuf mois comme entraîneur principal du Standard. Son staff a également pris la porte. Si Jean-François Gillet, Renaat Philippaerts et Kevin Miny ont assuré l’intérim ce lundi matin, l’équipe sera prise en charge par Geoffrey Valenne, Kevin Caprasse et Réginal Goreux en attendant l’arrivée d’un nouveau staff (et d’un nouveau directeur sportif). On répond aux questions qui découlent de cette situation.