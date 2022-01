Après l’échauffement, le médian a accompagné Serge Costa pour un travail physique individuel, preuve que l’ancien Malinois a encore besoin de temps pour retrouver un certain rythme.

Les Rouches, avec Klauss et Bastien, absents à Anderlecht, et Dussenne, pas gêné par sa blessure à la cuisse ressentie dimanche, ont enchaîné les exercices de transition offensive, avec notamment des séquences de sortie de défense, pour créer le décalage.

Le trio Donnum-Dragus-Cafaro a notamment trouvé ses repères derrière Emond, et avec Dewaele et Nkounkou sur les côtés. Pavlovic a quant à lui occupé une place dans le milieu. Le débriefing d’Anderlecht a mis en évidence les passes manquées dans les derniers mètres, et Luka Elsner, avec Will Still, a insisté sur ce point.