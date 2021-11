Proche du Standard cet été, l’Eupenois Stef Peeters est finalement resté chez les Pandas. Le médian ne ferme toutefois aucune porte. À condition que tout le monde s’y retrouve. Entretien.

Mi-octobre, Eupen était l’étonnant leader de D1A. Après un décevant 1/12 (Gand, Union, Charleroi, Zulte), vous êtes aujourd’hui 7es, à 10 points de l’Union. L’étroitesse du noyau commence à se faire ressentir ?

"Je ne pense pas car on n’a pas eu trop de blessés. Quant aux matchs, ils ne se sont pas joués à grand-chose. Par contre, le coach (Stefan Krämer) a expliqué, statistiques à l’appui, qu’on s’était créé moins d’occasions car on a proposé moins de jeu direct. Avant, sur 10 ballons, on en jouait 7 directement. Et là, c’est devenu du 50-50. Face au Standard, il veut qu’on se montre plus verticaux et directs dans les contre-attaques et les prises de risques."

Eupen doit renouer avec la victoire chez un Standard qui, plus encore que vous, se doit de réagir. Cela ajoute une forme de pression autour du match ?

"Le Standard était en difficulté mais là, notamment avec le match à Bruges (2-2), on sent qu’il y a une meilleure mentalité et de la grinta. Et ça se jouera à Sclessin, avec le public… Ce match peut tomber des deux côtés. Même si on est devant au classement, ça ne veut rien dire."

J’imagine que vous anticipez déjà la prochaine question…

"Je sais ce que vous allez me demander (rires). Mais allez-y !"

Le Standard espérait vous transférer cet été, mais ça n’a pas abouti. Pourquoi ?

(...)