Avec l’arrivée fracassante du coronavirus dans nos vies, le monde du ballon rond ne tourne plus. Les stades sont vides, au même titre que les centres d’entraînement, de formation ou encore les bureaux des différents sièges de clubs. Si les joueurs ont bien reçu un programme individuel et continuent à entretenir leur forme, de nombreux acteurs du monde du foot, auxquels on ne pense pas forcément, sont, quant à eux, à l’arrêt forcé.

C’est le cas de l’autocariste du Standard, Stéphane Hodeige, qui transporte les Rouches depuis 2006. "C’est la première fois en 22 ans de carrière que je suis à l’arrêt total", commente le Liégeois.

(...)