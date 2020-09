Stijn Meert va bien, merci pour lui. Et ce, malgré la faillite du KSV Roulers, demandée par le matricule 134, il y a un peu plus de deux semaines. "J’ai encore de l’ambition. Je n’ai pas pu montrer ce dont j’étais capable comme coach", confie celui qui était revenu au Schiervelde en juillet comme coordinateur des jeunes. Dans l’attente de se recaser, celui qui était la fierté du milieu de terrain de Zulte Waregem dans les années 2000 sera devant son téléviseur, ce dimanche, en début d’après-midi, pour suivre le match de ses anciennes couleurs à Sclessin. Et ce, même si la rencontre a perdu de sa saveur selon lui. "Il y a dix ans, tout le monde voulait voir cette rencontre. Même si ce n’était pas un derby à proprement parler, c’était pareil en raison de la rivalité entre les supporters qui se ressentait aussi sur le terrain", se souvient-il. "Aujourd’hui, c’est devenu une rencontre banale. Le Standard est le favori, Zulte Waregem, l’outsider. Point. Où est passée toute cette rivalité ? Cela me manque."