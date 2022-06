Ronny Deila, qui a signé pour trois ans, a posé les bases de son projet.

Le contraste est saisissant, et il rappelle l’engouement que peut susciter le Standard. En fin de saison passée, les rendez-vous médiatiques ne concernaient que trois journalistes, pour la forme et parfois sans le fond. Mercredi après-midi, la présentation de Ronny Deila (46 ans) a attiré tous les groupes de presse et les télévisions du pays, et même la correspondante à Bruxelles de TV2, une télévision privée norvégienne.

Deila comprendra rapidement qu’il n’y aura pas toujours autant de monde pour ses conférences de presse, mais il y avait rarement eu autant d’attentes autour de la présentation d’un nouvel entraîneur. Il y avait eu Michel Preud’homme et Ricardo Sa Pinto, mais le premier est une icône du club et le deuxième avait un passé avec les Rouches, en plus d’un nom à l’international.