Swann Borsellino, le consultant français de la RTBF, apprécie sa découverte du football belge.

Jeudi, Swann Borsellino arrive à 14 h, dépose ses valises à l’hôtel à Bruxelles et file à Charleroi pour couvrir l’Europa League sur les antennes de la RTBF.

"Et dès le lendemain je me remets au travail. J’aime cette vie qui bouge sans arrêt. J’aurai bientôt 29 ans et c’est maintenant que je peux me permettre de faire des allers-retours entre mon appartement parisien et la Belgique."

Il se dit volontiers un peu franco-belge de par son nouveau boulot. "J’aime beaucoup Bruxelles même si parfois j’ai l’impression d’être un businessman qui débarque dans une ville qu’il ne connaît pas (rires)."

Vous avez d’ailleurs un petit faible pour nos Diables. Lequel vous impressionne le plus ?