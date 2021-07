Testé négatif ce lundi, Selim Amallah va pouvoir débuter sa préparation. D’abord individuellement avant de reprendre, petit à petit, avec le groupe liégeois.

Revenu à l’Académie la semaine dernière, après avoir bénéficié d’un congé prolongé comme il avait encore joué des matches internationaux avec le Maroc début juin, le médian offensif n’avait pas encore pu s’entraîner. Et pour cause : il avait été testé positif lors de son retour en Belgique et avait été mis en quarantaine.