Le 5 et le 8 novembre resteront à jamais gravés dans la tête du jeune Hugo Siquet (18 ans). Quatre mois après avoir paraphé un nouveau contrat de deux ans, cet enfant du Standard (il est arrivé à l’âge de 8 ans) a fait ses premiers pas dans le monde professionnel à Poznan en Europa League avant de connaître sa première titularisation dans un choc, à l’Antwerp. Des débuts qui rappellent ceux d’un autre Siquet. "J’ai également disputé mes premières minutes chez les pros lors d’un match de Coupe d’Europe avec le Standard, c’était contre Rijeka (le 1er octobre 1986, 1-1) , nous précise le parrain de Hugo, Thierry Siquet. Quand il a su qu’il était repris, il m’a envoyé un SMS. Je l’ai félicité en lui disant de jouer son jeu et d’être calme s’il était amené à monter sur le terrain."

Thierry Siquet a ensuite suivi avec attention les premiers pas, en championnat, de son filleul. "Débuter par ce qui se fait peut-être de mieux en Belgique à l’heure actuelle, ça n’a rien de simple. Mais je trouve qu’il est monté en puissance au fur et à mesure que le temps passait. On l’a vu prendre de plus en plus d’initiatives."