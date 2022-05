Le 13 juin prochain, les Standardmen retrouveront le chemin de l'Académie pour la reprise des entraînements. La question que tous les supporters se posent, c'est qui sera à la tête des Rouches. Après avoir limogé Luka Elsner en avril dernier, les dirigeants de 777 Partners, en collaboration avec Pierre Locht et Reginal Goreux, ont préparé le terrain et dressé une short-list de coachs.

Ce mercredi, nous vous révélions que les patrons américains du Matricule 16 avaient pris contacts avec le coach norvégien de New York City, Ronny Deila. Sur cette liste figure également le nom du T1 de Vitesse Arnhem, qui a éliminé Anderlecht en éliminatoires de la Conference League, Thomas Letsch (53 ans). A cette heure, il n'y a pas encore eu de contact direct. Letsch est connu dans le giron de 777 Partners et pour cause, c'est Johanness Spors, le directeur sportif de la Genoa, qui l'avait recruté lorsqu'il officiait encore comme directeur sportif du club néerlandais.

Rappelons que le prochain directeur sportif, qui devrait être Fergal Harkin, aura le dernier mot.