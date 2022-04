En 2020, Mukendi avait décidé de quitter le Standard pour rejoindre le Club Bruges.

Mais l'été dernier, le joueur a de nouveau frappé à la porte du SL16 Football Campus. Le Standard a alors accepté de le réintégrer à son effectif U18 mais sous certaines conditions comme l'absence de contrat et avec des avantages revus à la baisse en comparaison avec ce que le club lui proposait un an plus tôt (cotisation payée, frais de kilomètres remboursés pour la famille…).

Quelques mois plus tard, Mukendi est récompensé pour son excellent travail au centre de formation.

Ce vendredi, le Standard a annoncé la signature du premier contrat pro de la carrière du jeune Thomas Mukendi (16 ans). Ce médian défensif fait partie des plus belles promesses du centre de formation liégeois.