Si le Clasico de dimanche face à Anderlecht et la fin du mercato occupent l’esprit de la plupart des supporters du Standard ces derniers jours, nombreux sont ceux qui auront les yeux rivés sur Monaco ce vendredi.

Car c’est sur le Rocher, au Forum Grimaldi plus exactement, que le tirage au sort de l’Europa League aura lieu sur le coup de 13 h.

Alexandre Grosjean, le directeur général du club liégeois, y représentera le Standard en compagnie de Sacha Feytongs (en sa qualité de main person contact UEFA). Et il ne peut cacher une certaine impatience.

"On se réjouit de voir la poule dans laquelle on va tomber", indique le CEO rouche, qui rêve forcément de grandes affiches. "On sait que dans le pot 1, il y a toujours des clubs qui sont extrêmement sexy et pouvoir vivre des matchs face à Manchester United ou Arsenal, ça reste quelque chose de mythique, encore plus dans notre stade. On a vraiment envie d’offrir une affiche de la sorte à nos supporters mais on prendra le tirage comme il vient. L’an dernier, on avait hérité de Séville, un gros morceau, multiple vainqueur du trophée mais cela ne nous avait pas empêchés de remporter tous nos matchs à domicile, ce qui nous a laissé le souvenir d’une belle campagne. Cette année, on va essayer de remporter également des victoires à l’extérieur, ce qui serait la cerise sur le gâteau. Tout le monde est extrêmement motivé pour y parvenir."